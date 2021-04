La Superlega è Superliberale Due parole su Beppe Grilla!

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Al direttore - Fuga dalla, tutti al Misto. Giuseppe De Filippi Al direttore - Più soldi significa più spettacolo, più spettacolo significa più business, più business significa più opportunità per tutti, lei ha scritto. Può darsi. Fino a ora, tuttavia, ha significato solo più debiti per i soci fondatori della. Se non ci fosse stata la nefasta copertura dell’Uefa e, in qualche caso, dei governi nazionali, quasi tutti avrebbero già dovuto portare i libri in tribunale. E il Bayern Monaco, l’unico grande club con i conti in ordine, ha dichiarato che non parteciperà al nuovo torneo. Poiché non sembra che gli amministratori della “sporca dozzina” (copyright di Aleksander Ceferin) abbiano intenzione di ridurre i costi di gestione, i maggiori ricavi non riusciranno mai a sanare i deficit di bilancio. In attesa del botto finale, che ...