Juventus-Parma 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Alex Sandro goleador, de Ligt chiude i conti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Prima la paura, poi la rimonta. La Juventus ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa Champions League, la situazione del Parma è sempre più delicata e la retrocessione ormai vicinissima. L'uomo del match è stato Alex Sandro, protagonista di una doppietta a sorpresa: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. L'inizio di partita della squadra di Andrea Pirlo è negativo, gli ospiti passano in vantaggio con un calcio di punizione siglato da Brugman. Il terzino Alex Sandro si riscopre bomber e mette a segno una doppietta importantissima. E' un altro difensore, de Ligt a chiudere definitivamente i conti. Nel finale il risultato non cambia più, la ...

