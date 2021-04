Isola dei famosi: Giulia Salemi in studio per difendere Fariba? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Giulia Salemi parte al contrattacco e difende a spada tratta mamma Fariba, che sull’Isola dei famosi viene attaccata e Isolata. La ex vippona condanna in particolar modo l’aggressività di Valentina Persia e la mancanza di rispetto di Paul Gascoigne. Provvedimenti in arrivo? Finalmente Giulia Salemi fa sentire la sua voce. Per settimane non ha voluto commentare l’esperienza di mamma Fariba all’Isola dei famosi, limitandosi a dichiarare che, qualora ce Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021)parte al contrattacco e difende a spada tratta mamma, che sull’deiviene attaccata eta. La ex vippona condanna in particolar modo l’aggressività di Valentina Persia e la mancanza di rispetto di Paul Gascoigne. Provvedimenti in arrivo? Finalmentefa sentire la sua voce. Per settimane non ha voluto commentare l’esperienza di mammaall’dei, limitandosi a dichiarare che, qualora ce Articolo completo: dal blog SoloDonna

