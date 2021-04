“Io a 21 cm glielo faccio arrivare” Frase choc della famosa vippona sul web | superato ogni limite Di chi si tratta e cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando le donne entrano in competizione, soprattutto per un uomo, sanno essere veramente cattive e perfide, ed è quello che hanno fatto Valentina Vignali e Giorgia Crivello nel momento in cui Stefano Laudoni, excestista, si è fidanzato con la social starlette. La didascalia offensiva È partito tutto da una foto, all’epoca dei fatti, quando la Vignali sulla sua pagina social si è mostrata in tutto il suo splendore in costume e con il lato b in bella mostra a cui ha aggiunto la didascalia: “La tua m***a scrausa fa 21 like”. Forse con la cosiddetta coda di paglia la Crivello si è sentita chiamata in causa e ha subito replicato: “21 like, ma intanto io a 21 centimetria differenza tua.” Dove si arriva per un uomo non riusciamo a comprendere, un botta e risposta veramente ...