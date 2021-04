Inter, Vidal e Kolarov ancora ai box: possibile rientro a Crotone (Di mercoledì 21 aprile 2021) Conte dovrà rinunciare ancora a Kolarov e a Vidal Non saranno in panchina nemmeno questa sera contro lo Spezia Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov. I due che sono assenti da un po’, potrebbero rientrare per la prossima trasferta, quella di Crotone, in programma per il 1 maggio come riporta Corriere dello Sport. “Non sono partiti per la Liguria i soliti Kolarov e Vidal, che non hanno ancora smaltito i rispettivi acciacchi. Difficile che recuperino per il Verona, più facile immaginarli a disposizione tra 10 giorni con il Crotone”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Conte dovrà rinunciaree aNon saranno in panchina nemmeno questa sera contro lo Spezia Arturoe Aleksandar. I due che sono assenti da un po’, potrebbero rientrare per la prossima trasferta, quella di, in programma per il 1 maggio come riporta Corriere dello Sport. “Non sono partiti per la Liguria i soliti, che non hannosmaltito i rispettivi acciacchi. Difficile che recuperino per il Verona, più facile immaginarli a disposizione tra 10 giorni con il”. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

_intermagazine : Inter, Vidal e Kolarov ancora ai box: possibile rientro a Crotone - it_inter : #Vidal e #Kolarov saltano anche il Verona, tornano a disposizione tra 10 giorni con il Crotone CDS - fabbricainter : @FrancescoPomona @BausciaCafe ma tu pensi davvero che il problema dell'inter in questo momento sia l'ingaggio di vi… - fabiofaj : @Inter Cara Inter basta spreco di soldi,per il prossimo anno via Vidal con il suo ingaggio prendere Wijnaldum,far t… - peppinobruno : @Inter Nuovo stadio e nuove strutture sportive per i ragazzi, basta giocatori bolliti e strapagati come Vidal, rito… -