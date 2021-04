Harry e Meghan | il punto di Gatti | dov’è il Principe ora e come sta la regina

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel giorno del 95esimo compleanno dellaElisabetta, è tempo di bilanci, riflessioni e dolori a Buckingham Palace. La sovrana sta vivendo uno dei momenti più bui e difficili della sua vita: in pochi giorni ha perso il marito, il caro amico Sir Michael Oswald (morto nel giorno in cui si sono celebrati i funerali di Filippo) e ha dovuto pensare alla faida intestina della Royal Family. Faida che ha raggiunto il culmine dopo l’intervista esplosiva dia Oprah Winfrey. A spiegare nel dettaglio che aria tira a Londra è Federico, giornalista esperto di Royal Family, intervistato da Fanpage.it. “C’è silenzio, si respira una forte unità dietro la Corona britannica”, fa sapereche poi sottolinea che la “morte di Filippo ha toccato tutti gli inglesi più di quanto potessero ...

... il principe William e il principe. Il dissapore tra loro nasce dopo l'intervista bomba a Opran Winfrey da parte diMarkle e consorte (che non era presente ai funerali del principe ...Dopo gli ultimi avvenimenti che hanno scosso la famiglia reale inglese, sono molti a pensare che i duchi di Sussex daranno alla nascitura un nome simbolo del loro affetto per la ...Harry è volato in California Un compleanno un po' triste e in solitudine quello di quest'anno, per la Regina Elisabetta. Sua maestà ha compiuto oggi 95 anni, e per la prima volta festeggerà senza il m ...Dopo i funerali di Filippo, lo scorso sabato, si pensava che le cose potessero andare meglio, che Harry e i suoi cari potessero tornare a ...