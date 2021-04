Freccia Vallone | Julian Alaphilippe vince da padrone Ora è uno dei favoriti per la Liegi-Bastogne-Liegi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo un Amstel Gold Race incolore,è tornato a fare la voce grossa nella sua. Il campione del Mondo, sul Muro di Huy, è riuscito a superare, a pochi metri dal traguardo, lo sloveno Primoz Roglic. In questo modo, ha colto il suo terzo successo in quattro anni su queste strade. Considerando che l’anno scorso non aveva preso parte alla seconda delle tre classiche delle Ardenne,è sostanzialmente imbattuto alladal 2018. Il trionfo odierno, per, rappresenta un’iniezione di fiducia dopo una campagna delle classiche, fino a oggi, un po’ deludente. Il campione del Mondo era partito forte col secondo posto alla Strade Bianche, ma tra Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre e Amstel Gold Race ...

Anche da campione del mondo in carica, Julian Alaphilippe non rinuncia a ribadire il suo attuale dominio sulla, la fascinosa corsa belga che si conclude sul vertiginoso Muro di Huy dopo 193 chilometri sulle Ardenne. Il francese della Deceuninck - Quick Step ha colto il suo terzo successo nelle ...Terzain quattro anni per Julian, ripreso e superato Primoz Roglic all'ultimo respiro. Gran terzo posto dell'immarcescibile Alejandro Valverde, UAE (Hirschi, Pogacar, Ulissi) fuori per due ...Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) è arrivato secondo alla Freccia Vallone 2021 benché fosse all'esordio nella classica in questione. Il vincitore della scorsa Liegi-Bastogne-Liegi è partito un po ...PAGELLE FRECCIA VALLONE 2021 Julian Alaphilippe, voto 9: praticamente perfetto, soprattutto come lettura della gara. Lascia andare Roglic, che sembra fare il vuoto. Il campione del mondo invece prefer ...