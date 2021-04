(Di mercoledì 21 aprile 2021) In manette è finito anche undi, già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri lo hanno riconosciuto mentre si trovava a bordo di un, in possesso di un borsone, e con atteggiamento stranamente circospetto. Considerata la situazione, i militari hanno deciso di fermarlo e nel bagaglio, nascosta fra i vestiti, è stata rinvenuta una, perfettamente funzionante e completa di munizioni, della quale ilnon ha saputo spiegare la provenienza e le motivazioni circa il possesso. Ilè stato arrestato e trattenuto in caserma, mentre l’arma, che non è risultata oggetto di furto e sulla cui provenienza sono in corso accertamenti, è stata sequestrata. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Fiumicino, ragazzo armato di pistola sul treno: denunciato 21enne - romatoday : In balcone a fumare una sigaretta perde equilibrio e precipita nel vuoto, ferito 22enne - occhio_notizie : È grave un giovane di 22 anni precipitato dal balcone al primo piano mentre fumava una sigaretta. Secondo la polizi… - CorriereCitta : Fiumicino, cade dalla finestra di un’abitazione: gravissimo ragazzo - ilfaroonline : Fiumicino, ragazzo precipita da un palazzo: è in codice rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino ragazzo

Sul balcone del proprio appartamento, ha perso l'equilibrio mentre fumava una sigaretta, precipitando dal primo piano. È successo intorno alle 19 di ieri in via Formoso, a. Il, un 22enne, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Secondo i primi accertamenti fatti dai poliziotti impegnati nelle indagini, ilsarebbe stato ubriaco.È successo intorno alle 19 di ieri in via Formoso, a. Il, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo . Secondo i primi accertamenti fatti dai poliziotti impegnati ...Fiumicino – E’ finito in manette un 21enne di Fiumicino ... perfettamente funzionante e completa di munizioni, della quale il ragazzo non ha saputo spiegare la provenienza e le motivazioni circa il ...Prima della caduta il 22enne stava fumando una sigaretta, all'improvviso avrebbe perso l'equilibrio cadendo dal balcone ...