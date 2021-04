Ennesima aggressione per Vittorio Brumotti | chef Rubio | “poche te ne hanno date”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 aprile 2021)contro. Sembra non esserci pace per l’inviato di Striscia la Notizia che, proprio recentemente, è stato aggredito a Roma mentre girava un servizio per il tg satirico nel quartiere Quarticciolo sito nella capitale. Prima è stato accolto tra fischi e insulti e poi, a seguito di alcune percosse fisiche, è stato costretto a chiudersi dentro il furgone. Il 4oenne è noto per le inchieste che fa a Striscia in merito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ha girato le piazze dello spaccio di mezza Italia, da nord a sud, e più volte è stato vittima di gravi percosse che locostretto all’ospedale per diversi giorni. Mentre effettuava il servizio è stato aggredito e minacciato da alcuni residenti della zona. La richiesta d’intervento delle forze dell’ordine è avvenuta intorno ...