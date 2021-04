Crotone-Sampdoria, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Crotone è sempre più vicino alla retrocessione in Serie B, mentre alla Sampdoria basta un punto per essere matematicamente salvo La 32° giornata di Serie A ci regala una carta un match che non dovrebbe stupirci più di tanto. Il Crotone, ultimo in classifica, naviga a ben 15 punti dal primo posto utile per il mantenimento della categoria, 15 come i punti che ha ottenuto in tutto il campionato finora. La Samp di Ranieri invece si può considerare già salva, ma troppo distante dai posti importanti per un piazzamento europeo. Tutto questi particolari rendono un match poco interessante e di poca utilità ai fini del campionato.Il fischio è fissato alle 20:45 e sarà trasmessa tramite DAZN. Le probabili formazioni QUI Crotone– Mister Cosmi punta in ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilè sempre più vicino alla retrocessione in Serie B, mentre allabasta un punto per essere matematicamente salvo La 32° giornata di Serie A ci regala una carta unche non dovrebbe stupirci più di tanto. Il, ultimo in classifica, naviga a ben 15 punti dal primo posto utile per il mantenimento della categoria, 15 come i punti che ha ottenuto in tutto il campionato finora. La Samp di Ranieri invece si può considerare già salva, ma troppo distante dai posti importanti per un piazzamento europeo. Tutto questi particolari rendono unpoco interessante e di poca utilità ai fini del campionato.Il fischio è fissato alle 20:45 e sarà trasmessa tramite DAZN. LeQUI– Mister Cosmi punta in ...

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs. Sassuolo 7.30pm Bologna vs. Torino 9.45pm Crotone vs. Sampdoria 9.45pm Genoa vs. Ben… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Sampdoria: a Crotone vertice Ranieri-Ferrero Parti sono più vicine sul rinnovo del contratto - primocanale : Sampdoria, Ranieri verso Crotone: 'Voglio tornare a vincere in trasferta, ma sarà dura' - JCTweet_ : Volevo ricordarvi di non perdervi stasera lo scoppiettante match tra Crotone e Sampdoria. Uno con tre piedi in ser… - ansacalciosport : Sampdoria: a Crotone vertice Ranieri-Ferrero. Parti sono più vicine sul rinnovo del contratto | #ANSA -