Crotone-Sampdoria | le formazioni ufficiali

Il Crotone sfida la Sampdoria allo Scida per conquistare un successo che darebbe morale e un senso al finale di campionato. La Samp vuole continuare il momento positivo. Queste le formazioni ufficiali: Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Luperto; Pereira, Zanellato, Cigarini, Enrique, Reca; Messias, Simy. All.: Cosmi. Sampdoria (4-4-2): Audero; Tonelli, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri.

