Covid, nel Cesenate poco più di 50 contagi. Roncofreddo piange la prima vittima del virus (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il consueto aggiornamento sui contagi giornalieri nel territorio Cesenate continua a fornire un dato rassicurante. Sono poco più di 50 i nuovi casi nel Cesenate (54). A livello provinciale sono invece ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il consueto aggiornamento suigiornalieri nel territoriocontinua a fornire un dato rassicurante. Sonopiù di 50 i nuovi casi nel(54). A livello provinciale sono invece ...

Advertising

_Carabinieri_ : Questa notte il Covid ha strappato un altro figlio alla famiglia dell’Arma dei Carabinieri. Oggi piangiamo la scomp… - enpaonlus : 75mila animali aiutati, 25mila soccorsi, oltre 30mila dati in adozione e 5.470 assistiti a causa del Covid. Il 2020… - amnestyitalia : Mentre il mondo lottava per contrastare il virus e proteggere la vita delle persone, in alcuni stati vi sono stati… - AziendaliCrisi : A Piacenza boom di richieste per il reddito di cittadinanza, nel 2020 in aumento del 38,6% - #redditodicittadinanza - sabrina__sf : 'Catastrofe umanitaria' in Brasile? Ma come alla tele han detto che non sanno più dove mettere i m@rti... Un'equi… -