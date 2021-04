Conad chiede il vaccino per le proprie cassiere: “Rischiano più degli avvocati” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr — Tutti — o quasi — pazzi per il vaccino, tutti che sgomitano per ottenere l’agognata iniezione, ma a chi spetterebbe la priorità dopo anziani e soggetti fragili? Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, non ha dubbi: sono gli addetti del commercio, vale a dire commesse, cassiere, magazzinieri e in generale i dipendenti dei supermercati. Che ogni giorno, dal marzo 2020, lavorano a stretto contatto con il pubblico, spesso finendo per contagiarsi. Parliamo di centinaia, quando non migliaia, di clienti al giorno. Anche nelle zone più piagate dalla prima ondata del virus, come Codogno, la Val Seriana o Vo’. Conad chiede il vaccino per le cassiere Una cassiera, Pugliese ne è convinto, dovrebbe avere la precedenza rispetto ad altre categorie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr — Tutti — o quasi — pazzi per il, tutti che sgomitano per ottenere l’agognata iniezione, ma a chi spetterebbe la priorità dopo anziani e soggetti fragili? Francesco Pugliese, amministratore delegato di, non ha dubbi: sono gli addetti del commercio, vale a dire commesse,, magazzinieri e in generale i dipendenti dei supermercati. Che ogni giorno, dal marzo 2020, lavorano a stretto contatto con il pubblico, spesso finendo per contagiarsi. Parliamo di centinaia, quando non migliaia, di clienti al giorno. Anche nelle zone più piagate dalla prima ondata del virus, come Codogno, la Val Seriana o Vo’.ilper leUna cassiera, Pugliese ne è convinto, dovrebbe avere la precedenza rispetto ad altre categorie ...

