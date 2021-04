Ciro Grillo torna su Instagram e posta il video del padre Beppe. I follower lo attaccano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo circa 17 mesi di silenzio, Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, ha riattivato il proprio account Instagram. Il nickname è “Ciruzzolohiil” e l’unico contenuto disponibile è il filmato con lo sfogo del genitore e Garante M5S intervenuto a sua difesa. Il titolo (come riporta “il Secolo XIX ” che ha dato la notizia in un articolo a firma Tommaso Fregatti e Matteo Indice) è lo stesso — “Giornalisti o giudici?”— preparato dal comico per il suo blog. L’unica novità è che a corredo c’è l’hashtag #freeciruz. L’account è però stato invaso da commenti di critica, specie per le parole del padre, che da due giorni hanno infiammato il dibattito il rete finendo persino tra i banchi della politica. Tra i circa 1.000 commenti totalizzati nella serata di martedì spiccavano soprattutto insulti. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo circa 17 mesi di silenzio,, il figlio di, ha riattivato il proprio account. Il nickname è “Ciruzzolohiil” e l’unico contenuto disponibile è il filmato con lo sfogo del genitore e Garante M5S intervenuto a sua difesa. Il titolo (come riporta “il Secolo XIX ” che ha dato la notizia in un articolo a firma Tommaso Fregatti e Matteo Indice) è lo stesso — “Giornalisti o giudici?”— preparato dal comico per il suo blog. L’unica novità è che a corredo c’è l’hashtag #freeciruz. L’account è però stato invaso da commenti di critica, specie per le parole del, che da due giorni hanno infiammato il dibattito il rete finendo persino tra i banchi della politica. Tra i circa 1.000 commenti totalizzati nella serata di martedì spiccavano soprattutto insulti. ...

