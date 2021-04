Ceferin: “Ora avanti insieme e riscostruire unità” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente dell’Uefa, Ceferin, abbassa i toni a riabbraccia i top club: “Sono tornati all’ovile, ammirabile ammettere di aver sbagliato” Ceferin è l’uomo del momento, il vincitore di questa guerra del calcio. Il presidente dell’Uefa ha utilizzato toni duri nei confronti della Super Lega e delle squadre che hanno aderito al progetto, ma una Champions League senza i top club va contro i suoi interessi. Proprio per questo non ha esitato a riabbracciare le società a modo suo: “Sono tornati all’ovile“. In mattinata Ceferin ha preso la parola, mostrandosi molto più distensivo: “Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore”. “Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all’intero calcio europeo. La cosa importante ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il presidente dell’Uefa,, abbassa i toni a riabbraccia i top club: “Sono tornati all’ovile, ammirabile ammettere di aver sbagliato”è l’uomo del momento, il vincitore di questa guerra del calcio. Il presidente dell’Uefa ha utilizzato toni duri nei confronti della Super Lega e delle squadre che hanno aderito al progetto, ma una Champions League senza i top club va contro i suoi interessi. Proprio per questo non ha esitato a riabbracciare le società a modo suo: “Sono tornati all’ovile“. In mattinataha preso la parola, mostrandosi molto più distensivo: “Ieri ho detto che è ammirabile ammettere di aver sbagliato e questi club hanno fatto un grande errore”. “Ma adesso sono tornati in gruppo e so che hanno tanto da offrire, non solo alle nostre competizioni, ma all’intero calcio europeo. La cosa importante ...

