"C'è un patto di sangue, andiamo avanti". Agnelli non molla la Superlega: la Uefa ora che fa? "La Superlega andrà avanti". Lo dice Andrea Agnelli in una intervista a Repubblica precedente, supponiamo, allo scossone avvenuto nella notte: i club inglesi hanno ufficialmente mollato il progetto di torneo a numero chiuso e presenza fissa lanciato dal presidente della Juventus (che per l'occasione si era dimesso dalla guida dell'Eca, l'associazione dei grandi club europei) e da quello del Real Madrid Florentino Perez. Una riunione notturna d'emergenza drammatica, perché di fatto la rivolta contro l'Uefa è morta sul nascere e ora espone i club a possibili rappresaglie da parte del massimo organismo calcistico europeo, che nelle ultime 48 ore aveva usato toni durissimi con i ribelli. "Tra noi c'è un patto di sangue, ha il 100% di riuscita, e non abbandoneremo i ...

