Cartello dei costruttori auto tedeschi: presto le prime multe (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un altro scandalo dell’industria tedesca dell’auto sta arrivando all’epilogo: dopo il dieselgate del 2015, nel luglio del 2017 Der Spiegel aveva portato alla luce un Cartello di cui facevano parte Volkswagen, BMW e Mercedes, additate di prendere decisioni strategiche e tecnologiche congiunte, in barba alle norme europee antitrust. Lo scoop aveva dato il via a un’inchiesta della Commissione europea. Accuse successivamente formalizzate nel 2019 per ostacolata concorrenza sulle tecnologie di trattamento dei gas di scarico – in particolare sui sistemi Scr (Selective catalytic reduction) e sui filtri antiparticolato Opf (Otto Particulate Filter) – che, limitando la libera concorrenza, avrebbero impedito anche lo sviluppo di automobili meno inquinanti. Più nel dettaglio, le tre aziende sono state accusate pure di aver concordato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un altro scandalo dell’industria tedesca dell’sta arrivando all’epilogo: dopo il dieselgate del 2015, nel luglio del 2017 Der Spiegel aveva portato alla luce undi cui facevano parte Volkswagen, BMW e Mercedes, additate di prendere decisioni strategiche e tecnologiche congiunte, in barba alle norme europee antitrust. Lo scoop aveva dato il via a un’inchiesta della Commissione europea. Accuse successivamente formalizzate nel 2019 per ostacolata concorrenza sulle tecnologie di trattamento dei gas di scarico – in particolare sui sistemi Scr (Selective catalytic reduction) e sui filtri antiparticolato Opf (Otto Particulate Filter) – che, limitando la libera concorrenza, avrebbero impedito anche lo sviluppo dimobili meno inquinanti. Più nel dettaglio, le tre aziende sono state accusate pure di aver concordato ...

Advertising

fattiamotore : Cartello dei costruttori auto tedeschi: presto le prime multe - Italia_Notizie : Vaticano, il caso dei monsignori che violano il coprifuoco. Spunta un cartello di richiamo: “Fuori luogo rientrare… - FrancescoGrana : Vaticano, il caso dei monsignori che violano il coprifuoco. Spunta un cartello di richiamo: “Fuori luogo rientrare… - MattiaMina91 : @nickfiumi Per fortuna l'argomento principale, tra i non depensanti, è stato che questi sono dei miliardari incompe… - fradem82 : RT @sjbeps7: visto che #ilcalcioedeitifosi , il romanticismo e che schifo chi lo fa per soldi: -abbassare i prezzi dei biglietti -non aume… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartello dei La storia del bibliofrigo di Monteverde Sullo sportello ha messo un cartello: "In attesa dell'AMA divento un bibliofrigo. Lascia un libro, ... si potrà seguire l'evento celebrativo, in diretta da tre punti diversi del quartiere, uno dei ...

Scriveva 'Ladro' sui muri di Genova, writer individuato e denunciato ...anche di sequestrare altri dispositivi riferibili all'esecuzione dei fatti illeciti: disegni, schizzi, graffiti su carta riproducenti in modo particolare la scritta 'ladro', nonché un cartello ...

Cartello dei costruttori auto tedeschi: presto le prime multe Il Fatto Quotidiano Opel Mokka, cambia tutto. E adesso c’è anche l’elettrica | La prova La nuova generazione del (vendutissimo) suv compatto è un po’ più corta e più slanciata. Ma sempre accogliente. Addio trazione 4x4. Autonomia di oltre 300 km con la versione a «emissioni zero» ...

Estetisti e parrucchieri uniti contro chiusure e abusivismo: “Non siamo untori” Nell’iniziativa di protesta di oggi, i titolari di saloni e centri estetici chiedono di poter riaprire in tutta sicurezza, anche per fronteggiare il fenomeno di chi ospita o si reca “clandestinamente” ...

Sullo sportello ha messo un: "In attesa dell'AMA divento un bibliofrigo. Lascia un libro, ... si potrà seguire l'evento celebrativo, in diretta da tre punti diversi del quartiere, uno......anche di sequestrare altri dispositivi riferibili all'esecuzionefatti illeciti: disegni, schizzi, graffiti su carta riproducenti in modo particolare la scritta 'ladro', nonché un...La nuova generazione del (vendutissimo) suv compatto è un po’ più corta e più slanciata. Ma sempre accogliente. Addio trazione 4x4. Autonomia di oltre 300 km con la versione a «emissioni zero» ...Nell’iniziativa di protesta di oggi, i titolari di saloni e centri estetici chiedono di poter riaprire in tutta sicurezza, anche per fronteggiare il fenomeno di chi ospita o si reca “clandestinamente” ...