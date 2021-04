Carfagna | “L’impresa del Pnrr è e deve essere un successo di tutte e tutti”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 aprile 2021) MaraROMA – “Ci troviamo di fronte a un’enorme responsabilità: tradurre in realtà i progetti per il rilancio del Paese. Non può farlo da solo il governo, non lo possono fare da soli i rappresentanti locali: c’è bisogno di uno sforzo corale. In questa visione, un ruolo fondamentale è rivestito dai partiti. Con l’avvicinarsi della tornata elettorale amministrativa corriamo il rischio che cedano alla tentazione di polemiche artificiose. Una tattica che non può far bene a nessuno e contro cui dobbiamo attivarci, insieme.delè eundi: politica, impresa, università, destra, sinistra. Ogni generazione politica ha un’occasione per dimostrare se e quanto vale: la nostra è questa, se la perdiamo non ne ...