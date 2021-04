Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo, +0,44%: Indice Ftse Mib a quota 24.195 punti - CorriereQ : Borsa: Europa in negativo, Milano è la maglia nera (-0,93%) - infoiteconomia : Borsa Milano peggiora su realizzi, in calo banche, Juve, Mediaset - Gooruf - LSquame : @s_tamburini a Milano poi dovranno decidersi di pagare gli stipendi e il cinese spera di vendere e svenderà il futu… - infoiteconomia : -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Come si muoverà ladiin apertura di contrattazioni oggi 21 aprile 2021 ? Il Ftse Mib proverà a risalire dopo la forte flessione rimediata nella seduta di ieri oppure è più probabile una prosecuzione del ...Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,44% a 24.195 punti. . 21 aprile 2021Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,25% a 6.180 punti, Londra lo 0,35% a 6.883 punti, Madrid lo 0,49% a 8.501 punti e Francoforte lo 0,33% a 15.179 punti. (ANSA).MILANO, 21 APR - L'emergenza Covid è tutt'altro che finita in Asia e Pacifico con il listini in rosso a parte Shanghai(+0,08% ancora aperta), per l'insorgere di nuovi casi in Giappone, con la minaccia ...