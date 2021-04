Bonus elettrodomestici | cos’è e come funziona

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra i vari incentivi predisposti dalla Legge di Bilancio 2021 c’è anche unutilizzabile per l’acquisto di alcune categorie dia fronte di un determinato limite di spesa. Il cosiddetto “mobili”, cosìviene definito nell’apposita sezione del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, è un’agevolazione applicabile all’acquisto di “mobili e grandi” nell’ambito di un intervento di ristrutturazione iniziato dopo il primo gennaio 2020. In cosa consiste ilDal punto di vista pratico, ilmobili consiste in una detrazione IRPEF del 50%, applicabile agli acquisti effettuati anche nel 2021 per,già accennato, per interventi di ristrutturazione edilizia cominciati l’anno precedente. ...

In riferimento alla domanda posta le spese relative ai lavori o acquisto di un box non permettono di beneficiare delmobili 2021 (arredamento ed). Questo perché ilè ...LEGGI QUI >>> Un numero di telefono potrebbe salvarci la vitaed interferenze ... LEGGI QUI >>> Nuovoper le famiglie: il Pc e la connessione a tutti Tuttavia capita spesso che ...Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare u ...Tra le tante agevolazioni e bonus per la casa, ha un’importanza rilevante il bonus mobili 2021. Quest’agevolazione permette di ottenere una detrazione del ...