Bologna-Torino 1-1 | Nicola | “Concentrati su noi stessi Importante continuità di punti”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “A noi degli altri interessa relativamente. Noi ci concentriamo su noie credo che i ragazzi abbiano messo in campo una prestazione di alto livello, migliorabile nei dettagli, ma a distanza di due giorni abbiamo fatto molto bene. I ragazzi ci credono”. Così l’allenatore delDavide, dopo il pareggio per 1-1 contro il. Una partita in cui forse i granata aiavrebbero meritato di più, ma il tecnico dei piemontesi sottolinea: “In partite del genere accetti il risultato con la consapevolezza di aver fatto la prestazione. Non siamo completamente soddisfatti, ma sappiamo che ladiha la sua importanza“. SportFace.

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Juventus 1-1 Parma Spezia 1-1 Inter Milan Udinese 0-0 Cagliari Bologna 1-0 Torino Crotone 0-0… - sportmediaset : #SerieA: il Cagliari vince e si avvicina alla zona salvezza, finisce 1-0 a Udine: sardi a -3 dalla zona salvezza. I… - Daniele20052013 : Bologna, Mihajlovic: 'Domani incontro Saputo per il futuro. Pari giusto, Orsolini...' - sportface2016 : #SerieA, le parole di #Nicola dopo #BolognaTorino -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Torino

Il tecnico delDavide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il. Le sue parole Il tecnico delDavide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il. Le sue parole RISULTATO - "I risultati li stiamo ottenendo. Oggi non ...... i dettagli La sfida contro ilha permesso a Danilo di stabilire un record per il campionato italiano. Il difensore delè l'unico giocatore di movimento che ha collezionato almeno 30 ...Milinkovic-Savic: 4,5 Colpevole sul gol di Barrow. Il sinistro di Orsolini non lo ha impegnato poiché è finito un po’ alto (17’). La conclusione dal ...1-1 dei nerazzurri che si portano a +10 sulla seconda (il Milan, aspettando l'Atalanta). I bianconeri non convincono ma piegano 3-1 il Parma. In coda, il Cagliari si rilancia col successo 1-0 a Udine.