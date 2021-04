Bellissima e anticonformista | Andie MacDowell compie 63 anni

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Parte della famiglia L’Oréal Paris da ben 35 anni, Andie MacDowell crede fermamente nel potere delle autoaffermazioni positive. A partire da quella resa famosissima dal brand al quale presta il volto: «Perchè io valgo». Mentre festeggia il suo 63esimo compleanno, in calendario il 21 aprile, l’attrice americana continua ad affascinarci con la sua bellezza au naturel, per niente in lotta contro il tempo. Si dà il caso che alla medicina estetica l’artista ed ex modella preferisca di gran lunga l’effetto di una skincare accurata e di lunghe, rigeneranti passeggiate nella natura. E vogliamo forse dimenticare la sua scelta di passare al capello grigio? In lockdown, stufa della schiavitù della colorazione, Andie MacDowell ha abbracciato la sua chioma naturalmente silver, dimostrando quanto possa essere affascinante, carismatica, sensuale una donna in pace con la sua età. Ecco tutti i segreti beauty di Andie MacDowell, anticonformista dal sorriso dolcissimo.