ATP Belgrado: Djokovic passeggia su Kwon, il derby azzurro va a Berrettini (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oltre al Barcelona Open, proseguono gli incontri anche in Serbia, dove sta andando in scena il torneo ATP 250 di Belgrado. Nessun problema all’esordio per il padrone di casa Novak Djokovic, che ha lasciato le briciole al malcapitato sudcoreano Kwon. Avanza ai quarti di finale anche Matteo Berrettini, alla sua prima vittoria dopo oltre due mesi, che ha sconfitto nel derby tutto azzurro Marco Cecchinato. Djokovic lascia solamente quattro game a Kwon Era il giorno tanto atteso, quello in cui Novak Djokovic ritornava a disputare un match del circuito ATP nel suo Paese (l’ultimo fu addirittura nel 2011). Tutto facile per il numero 1 del mondo che, negli ottavi di finale dell’ ATP di Belgrado, ha estromesso per 6-1 6-3 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Oltre al Barcelona Open, proseguono gli incontri anche in Serbia, dove sta andando in scena il torneo ATP 250 di. Nessun problema all’esordio per il padrone di casa Novak, che ha lasciato le briciole al malcapitato sudcoreano. Avanza ai quarti di finale anche Matteo, alla sua prima vittoria dopo oltre due mesi, che ha sconfitto neltuttoMarco Cecchinato.lascia solamente quattro game aEra il giorno tanto atteso, quello in cui Novakritornava a disputare un match del circuito ATP nel suo Paese (l’ultimo fu addirittura nel 2011). Tutto facile per il numero 1 del mondo che, negli ottavi di finale dell’ ATP di, ha estromesso per 6-1 6-3 ...

Advertising

sportface2016 : #AtpBelgrado, il derby è di #Berrettini: #Cecchinato battuto in due set - livetennisit : ATP Belgrado: Matteo Berrettini batte Marco Cecchinato nel derby e si qualifica per i quarti di finale - SchwoarzMola : RT @SuperTennisTv: ???? Matteo Berrettini approda ai quarti di finale di Belgrado! Nell'ATP 250 serbo, sconfigge in due set Cecchinato 6-4… - SuperTennisTv : ???? Matteo Berrettini approda ai quarti di finale di Belgrado! Nell'ATP 250 serbo, sconfigge in due set Cecchinato… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Cecchinato 6-4 4-3 Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Cecchinato #Belgrado -