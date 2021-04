ATP Barcellona, Fabio Fognini squalificato! La causa e cosa è successo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Clamoroso epilogo del match di Fabio Fognini conto Bernabe Zapata Miralles nel secondo turno dell’ATP di Barcellona. Il tennista ligure è stato squalificato per aver rivolto delle frasi ritenute offensive nei confronti del giudice di linea. Una decisione presa dall’arbitro insieme anche al supervisor del torneo, con Fognini che è stato costretto ad abbondare il campo dopo aver già ricevuto in precedenza un’ammonizione. Verbal abuse è l’accusa nei confronti al nativo di Arma di Taggia, uscito dal campo molto contrariato e negando di aver proferito alcuna frase ingiuriosa. Non si conosce ancora il contenuto delle parole di Fognini, ma è chiaro che le offese siano state ritenute da arbitro e supervisor troppo lesive nei confronti del giudice di linea. La squalifica è avvenuta sul 4-4 del secondo set. Nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) Clamoroso epilogo del match diconto Bernabe Zapata Miralles nel secondo turno dell’ATP di. Il tennista ligure è stato squalificato per aver rivolto delle frasi ritenute offensive nei confronti del giudice di linea. Una decisione presa dall’arbitro insieme anche al supervisor del torneo, conche è stato costretto ad abbondare il campo dopo aver già ricevuto in precedenza un’ammonizione. Verbal abuse è l’accusa nei confronti al nativo di Arma di Taggia, uscito dal campo molto contrariato e negando di aver proferito alcuna frase ingiuriosa. Non si conosce ancora il contenuto delle parole di, ma è chiaro che le offese siano state ritenute da arbitro e supervisor troppo lesive nei confronti del giudice di linea. La squalifica è avvenuta sul 4-4 del secondo set. Nel ...

