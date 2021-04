Anticipazioni – Uomini e Donne: Gemma e Roberto, è nato un amore? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo le ultimissime Anticipazioni di Uomini e Donne, tra Gemma e Roberto sembra che stia aumentando l’intesa Gemma Galgani (Instagram)Nuovi aggiornamenti sul prossimo capitolo di Uomini e Donne. Il dating show presentato da Maria De Filippi è pronto a riservare delle nuove sorprese, con i soliti protagonisti al centro dell’attenzione. La scorsa settimana abbiamo visto il ritorno di Tina, opinionista dalla lingua tagliente e perno del programma, la quale era stata assente per un periodo. Tuttavia la sua presenza è stata soltanto in collegamento video, in quanto impegnata in questioni personali. Stando a quanto affermato da lei infatti, sta affrontando un trasloco molto impegnativo. Nonostante abbia da sempre vissuto nella nostra ... Leggi su kronic (Di mercoledì 21 aprile 2021) Secondo le ultimissimedi, trasembra che stia aumentando l’intesaGalgani (Instagram)Nuovi aggiornamenti sul prossimo capitolo di. Il dating show presentato da Maria De Filippi è pronto a riservare delle nuove sorprese, con i soliti protagonisti al centro dell’attenzione. La scorsa settimana abbiamo visto il ritorno di Tina, opinionista dalla lingua tagliente e perno del programma, la quale era stata assente per un periodo. Tuttavia la sua presenza è stata soltanto in collegamento video, in quanto impegnata in questioni personali. Stando a quanto affermato da lei infatti, sta affrontando un trasloco molto impegnativo. Nonostante abbia da sempre vissuto nella nostra ...

