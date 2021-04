Amici 20, Rudy Zerbi rimprovera Deddy e Sangiovanni. Ecco perché (Di mercoledì 21 aprile 2021) Rudy Zerbi CONVOCA LA SQUADRA Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda il 21 Aprile su Italia 1, il coach Rudy Zerbi convoca i suoi due cantanti ma senza svelare il motivo. I CANTANTI RIMASTI CON Zerbi Deddy e Sangiovanni sono gli unici due cantanti rimasti nella squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ricevono la convocazione del loro coach in sala prove, ma Zerbi non preannuncia la motivazione di questo colloquio. Inizialmente, i due cantanti sono molto contenti e ottimisti. Sangiovanni e Deddy ipotizzano che voglia farli duettare o creare un brano in featuring. Arrivati però in sala prove, le notizie sono tutt’altro che allegre. TIRATE ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)CONVOCA LA SQUADRA Nella puntata del daytime di20 andata in onda il 21 Aprile su Italia 1, il coachconvoca i suoi due cantanti ma senza svelare il motivo. I CANTANTI RIMASTI CONsono gli unici due cantanti rimasti nella squadra capitanata dae Alessandra Celentano. Ricevono la convocazione del loro coach in sala prove, manon preannuncia la motivazione di questo colloquio. Inizialmente, i due cantanti sono molto contenti e ottimisti.ipotizzano che voglia farli duettare o creare un brano in featuring. Arrivati però in sala prove, le notizie sono tutt’altro che allegre. TIRATE ...

