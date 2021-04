Amici 20 ruba Raimondo Todaro a Ballando con le stelle? I rumors

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 21 aprile 2021)20 non smette di far discutere, in queste ore soprattutto per una possibile soffiata di casa Mediaset ai danni dello storico competitor Raicon le, si tratta di. Chiamato in questi giorni a coprire il ruolo di giudice della gara di ballo extra-serale, il ballerino storico diè apparso per un giorno nel daytime del talent di Maria De Filippi e, prendendoci gusto, non ha risparmiato giudizi sui concorrenti in corsa al serale, tra i quali desta clamore quello rivolto a Martina Miliddi. Questo, per un paragone difatto tra lei e la professionista del talent nonché ex moglie, Francesca Tocca, con tanto di elogi per quest’ultima. Chepossa, quindi, tornare a lavorare ad? ...