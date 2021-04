Amazon si mette a fare anche il parrucchiere (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il salone di parrucchiere di Amazon a Londra (foto: Amazon)Un salone da parrucchiere, con tanto di realtà aumentata, tablet e prodotti per il benessere dei capelli, da ordinare direttamente sul posto: Amazon sceglie Londra per esplorare una nuova linea di business. Lo ha annunciato la compagnia, spiegando di aver scelto uno spazio di circa 450 metri quadrati su due piani a Brushfield Street, nel quartiere trendy di Spitalfield. Aperto sette giorni su sette, il servizio sarà inizialmente rivolto ai soli dipendenti del quartier generale di Amazon a Londra, distante appena cinque minuti a piedi. Nelle prossime settimane sarà aperto anche al pubblico, su prenotazione, sebbene il listino prezzi non sia ancora stato pubblicato. Il salone tecnologico ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il salone didia Londra (foto:)Un salone da, con tanto di realtà aumentata, tablet e prodotti per il benessere dei capelli, da ordinare direttamente sul posto:sceglie Londra per esplorare una nuova linea di business. Lo ha annunciato la compagnia, spiegando di aver scelto uno spazio di circa 450 metri quadrati su due piani a Brushfield Street, nel quartiere trendy di Spitalfield. Aperto sette giorni su sette, il servizio sarà inizialmente rivolto ai soli dipendenti del quartier generale dia Londra, distante appena cinque minuti a piedi. Nelle prossime settimane sarà apertoal pubblico, su prenotazione, sebbene il listino prezzi non sia ancora stato pubblicato. Il salone tecnologico ...

Advertising

is_amazon : RT @Mov5Stelle: A dicembre la Cassazione ha stabilito che la coltivazione di modiche quantità di cannabis non è un reato. Abbiamo depositat… - AnnabeLecter : #GoodGirlsRevolt credo risenta della scrittura delle prime produzioni 'Amazon Videos' col logo verde: tempi luuungh… - sprklyrosie : @ Amazon Italia VI PREGO mette dystopia delle Dreamcatcher acquistabile con 18 app?????? - InvestingItalia : Ora Amazon si mette a fare pure il parrucchiere - - TironeDavi : @Andre_Dalma Amazon 4 miliardi di euro che mette in prestito Jpm li caga in un attimo -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon mette Come mettere il mascara: consigli e i prodotti migliori per occhi in primo piano ... si trovano facilmente su Amazon - e dalla forma arcuata, da appoggiare all'occhio e scongiurare ... Nel fare questo movimento pensate alla gestuelle del vostro parrucchiere mentre mette in piega i ...

Sony: presentate le cuffie WH - 1000XM4 in edizione Silent White Per esempio, la funzione 'Speak - to - Chat' mette automaticamente in pausa la musica quando l'...WH - 1000XM4 offrono fino a 30 ore di autonomia e sono ottimizzate per l'Assistente Google e Amazon ...

Amazon si mette a fare anche il parrucchiere Wired.it Amazon si mette a fare anche il parrucchiere Il colosso dell'ecommerce apre a Londra un salone che sfrutterà la tecnologia per mostrare ai clienti (per ora i soli dipendenti) il risultato finale di tagli e tinte ...

Amazon Music, ecco lo sbarco della nuova offerta dei podcast L’universo del digitale sta cambiando sempre di più anche il mondo della musica, esattamente come avviene in tanti altri settori, come ad esempio quello dei giochi ...

... si trovano facilmente su- e dalla forma arcuata, da appoggiare all'occhio e scongiurare ... Nel fare questo movimento pensate alla gestuelle del vostro parrucchiere mentrein piega i ...Per esempio, la funzione 'Speak - to - Chat'automaticamente in pausa la musica quando l'...WH - 1000XM4 offrono fino a 30 ore di autonomia e sono ottimizzate per l'Assistente Google e...Il colosso dell'ecommerce apre a Londra un salone che sfrutterà la tecnologia per mostrare ai clienti (per ora i soli dipendenti) il risultato finale di tagli e tinte ...L’universo del digitale sta cambiando sempre di più anche il mondo della musica, esattamente come avviene in tanti altri settori, come ad esempio quello dei giochi ...