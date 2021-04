Agnelli non si ferma: “la Superlega va avanti, il progetto ha il 100% di possibilità di successo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il progetto di Andrea Agnelli è andato in fumo. E’ sfumata la Superlega dopo il dietrofront delle sei squadre inglesi, poi a ruota sono arrivati anche quelli delle spagnole e dell’Inter. Nel mirino è finito anche il numero uno della Juventus, sono circolate addirittura voci di possibili dimissioni. Il numero uno bianconero ha deciso di mettere le cose in chiaro in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’. “Prima di rispondere alle domande, partendo da quello che è stato detto e scritto, ritengo che alcuni punti fermi debbano essere chiariti. Uno: nessuna minaccia ai campionati domestici. Anzi, la ferma volontà da parte del gruppo delle dodici società di continuare a partecipare alle competizioni nazionali, sia al campionato, sia alle coppe. Quindi totale adesione a quella che è la tradizione. Due: fin dalla ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildi Andreaè andato in fumo. E’ sfumata ladopo il dietrofront delle sei squadre inglesi, poi a ruota sono arrivati anche quelli delle spagnole e dell’Inter. Nel mirino è finito anche il numero uno della Juventus, sono circolate addirittura voci di possibili dimissioni. Il numero uno bianconero ha deciso di mettere le cose in chiaro in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’. “Prima di rispondere alle domande, partendo da quello che è stato detto e scritto, ritengo che alcuni punti fermi debbano essere chiariti. Uno: nessuna minaccia ai campionati domestici. Anzi, lavolontà da parte del gruppo delle dodici società di continuare a partecipare alle competizioni nazionali, sia al campionato, sia alle coppe. Quindi totale adesione a quella che è la tradizione. Due: fin dalla ...

