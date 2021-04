Xbox Game Pass ha il suo primo gioco PlayStation e Phil Spencer si congratula con Sony San Diego (Di martedì 20 aprile 2021) MLB The Show 21, sviluppato da San Diego Studio di Sony Interactive Entertainment è stato lanciato su Xbox Game Pass oggi, segnando così la prima volta che un gioco PlayStation è approdato anche su Xbox. Anche il boss di Xbox, Phil Spencer, ha colto l'occasione per complimentarsi del lavoro sul gioco e tramite Twitter ha dichiarato: "Voglio congratularmi con Sony San Diego. È davvero fantastico avere questo gioco disponibile per tutti. E a tutti voi fan di Xbox che in questi anni avete chiesto un vero simulatore di baseball, ecco qui, finalmente ne abbiamo uno ed è disponibile attraverso ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 aprile 2021) MLB The Show 21, sviluppato da SanStudio diInteractive Entertainment è stato lanciato suoggi, segnando così la prima volta che unè approdato anche su. Anche il boss di, ha colto l'occasione per complimentarsi del lavoro sule tramite Twitter ha dichiarato: "Vogliormi conSan. È davvero fantastico avere questodisponibile per tutti. E a tutti voi fan diche in questi anni avete chiesto un vero simulatore di baseball, ecco qui, finalmente ne abbiamo uno ed è disponibile attraverso ...

