Vaccini: Campania, caccia a over 80 ancora non iscritti (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Campania sta terminando le vaccinazioni degli anziani con più di 80 anni che hanno aderito alla vaccinazione e sta attivamente cercando gli over 80 che non si sono inseriti in piattaforma. Lo si apprende dall’Unità di Crisi della Campania. Gli over 80 deambulanti si possono considerare tutti vaccinati mentre per i non deambulanti si prevede la fine delle vaccinazioni domiciliari nello spazio di una settimana o poco più. Per gli over 80 che non sono iscritti in piattaforma, le autorità sanitarie stanno provvedendo a una chiamata attiva, visto che la piattaforma è ancora a disposizione e gli anziani sono sollecitati a inserirsi, attivate anche le farmacie che sono pronte a inserire gli anziani in piattaforma e i medici di base che stanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLasta terminando le vaccinazioni degli anziani con più di 80 anni che hanno aderito alla vaccinazione e sta attivamente cercando gli80 che non si sono inseriti in piattaforma. Lo si apprende dall’Unità di Crisi della. Gli80 deambulanti si possono considerare tutti vaccinati mentre per i non deambulanti si prevede la fine delle vaccinazioni domiciliari nello spazio di una settimana o poco più. Per gli80 che non sonoin piattaforma, le autorità sanitarie stanno provvedendo a una chiamata attiva, visto che la piattaforma èa disposizione e gli anziani sono sollecitati a inserirsi, attivate anche le farmacie che sono pronte a inserire gli anziani in piattaforma e i medici di base che stanno ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vaccini: #Campania, caccia a over 80 ancora non iscritti ** - JoPisp82 : Giusto per far capire come siamo messi nei centri vaccinali a Napoli!... Una vergogna!.. il famoso divieto di assem… - positanonews : #Copertina #Covid Campania, vaccini e bollettino covid: guariti superano di gran lunga i positivi - andreascan76 : @VincenzoDeLuca Devi fare 20mila tamponi con 2mila e più positivi e ci devi spiegare xché un mese fa chiudevi tutto… - anteprima24 : ** #Vaccini, nell'ultima settimana la #Campania sotto la 'media #Figliuolo': il dato ** -