Una pezza di Lundini torna stasera su Rai2 e RaiPlay con la seconda stagione (Di martedì 20 aprile 2021) Da stasera su Rai2, in seconda serata alle 23:45, e in streaming su RaiPlay torna Una pezza di Lundini, il programma comico condotto da Valerio Lundini. Valerio Lundini torna da stasera su Rai2, in seconda serata a partire dalle 23:45, e in streaming su RaiPlay con la seconda stagione di Una pezza di Lundini, il programma comico che si è rivelato uno dei migliori esordi nella passata stagione televisiva. Una pezza di Lundini, la cui fortuna ha portato il suo ideatore e conduttore addirittura come ospite sul palco dell'Ariston nella ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) Dasu, inserata alle 23:45, e in streaming suUnadi, il programma comico condotto da Valerio. Valeriodasu, inserata a partire dalle 23:45, e in streaming sucon ladi Unadi, il programma comico che si è rivelato uno dei migliori esordi nella passatatelevisiva. Unadi, la cui fortuna ha portato il suo ideatore e conduttore addirittura come ospite sul palco dell'Ariston nella ...

Advertising

stellamazzon3 : manca un'ora ad una pezza di Lundini ? - oldsoulhw : ora dormo e domattina sul bus recupero una pezza ciau cari - voidxgallavich : RT @fvnzioniamo: I MANESKIN OSPITI A UNA PEZZA DI LUNDINI STASERA STO URLANDO - oldsoulhw : RT @mannaggiacazz: IL RITORNO DI UNA PEZZA CON I MANESKIN VALERIO NON SO SE SI PUÒ DIRE CHE TI AMO - Lorychan_95 : RT @imagineverland: ma vi immaginate i fan dei maneskin che guardano una pezza di lundini per la prima volta senza averne mai sentito parla… -