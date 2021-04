Ultime Notizie Roma del 20-04-2021 ore 08:10 (Di martedì 20 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale martedì 20 aprile Buongiorno da redazione da Francesco Vitale in studio dopo la bufera scatenata ieri sulla super lega finanziata da jp Morgan è promossa dai 12 club europei una serie di sanzioni saranno valutate in varie sedi Boris Johnson dice pronto a fare tutto il possibile per questo piano non si avveri Parigi studia la possibilità di una direttiva Europea contro i secessionisti draghi Appoggia le posizioni di FIGC UEFA a volte a preservare le competizioni nazionali valori meritocratici e la funzione sociale dello Sport una mozione al congresso UEFA propone di impegnare le 55 Federazioni nazionali aderenti a escludere dai campionati nazionali che squadre che partecipano alla superlega Juve Inter Milan tirano dritto e vogliono restare in Serie A superlega dice vedi Nike Air Clean per UEFA e FIFA non esiste e per annuncia azioni legali ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021)dailynews radiogiornale martedì 20 aprile Buongiorno da redazione da Francesco Vitale in studio dopo la bufera scatenata ieri sulla super lega finanziata da jp Morgan è promossa dai 12 club europei una serie di sanzioni saranno valutate in varie sedi Boris Johnson dice pronto a fare tutto il possibile per questo piano non si avveri Parigi studia la possibilità di una direttiva Europea contro i secessionisti draghi Appoggia le posizioni di FIGC UEFA a volte a preservare le competizioni nazionali valori meritocratici e la funzione sociale dello Sport una mozione al congresso UEFA propone di impegnare le 55 Federazioni nazionali aderenti a escludere dai campionati nazionali che squadre che partecipano alla superlega Juve Inter Milan tirano dritto e vogliono restare in Serie A superlega dice vedi Nike Air Clean per UEFA e FIFA non esiste e per annuncia azioni legali ...

