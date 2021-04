Tu lo sai cos’è uno stupro? (Di martedì 20 aprile 2021) Il novanta per cento delle donne che sono state violentate non denunciano. Questo è un vademecum per ragazze che se la sono cercata. Giovedì 22 aprile arriva in libreria e negli store online “X“, l’esordio di Valentina Mira che racconta il tabù e lo stigma che accompagnano lo stupro, la violenza che porta a sentire il proprio corpo come estraneo. “X” è un romanzo di una forza e di una franchezza senza precedenti in cui la potenza letteraria e di racconto lascia disarmati. X è un romanzo e una lettera. Valentina scrive al fratello con cui non parla da anni per raccontargli quello che ne è stato di lei e soprattutto quello che non ha avuto il coraggio di dirgli in passato. Torna all’estate del 2010, l’estate della sua maturità. C’è una festa, alcol e nelle casse la musica degli ZetaZeroAlfa, band di riferimento di CasaPound. La musica l’ha messa G., ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 20 aprile 2021) Il novanta per cento delle donne che sono state violentate non denunciano. Questo è un vademecum per ragazze che se la sono cercata. Giovedì 22 aprile arriva in libreria e negli store online “X“, l’esordio di Valentina Mira che racconta il tabù e lo stigma che accompagnano lo, la violenza che porta a sentire il proprio corpo come estraneo. “X” è un romanzo di una forza e di una franchezza senza precedenti in cui la potenza letteraria e di racconto lascia disarmati. X è un romanzo e una lettera. Valentina scrive al fratello con cui non parla da anni per raccontargli quello che ne è stato di lei e soprattutto quello che non ha avuto il coraggio di dirgli in passato. Torna all’estate del 2010, l’estate della sua maturità. C’è una festa, alcol e nelle casse la musica degli ZetaZeroAlfa, band di riferimento di CasaPound. La musica l’ha messa G., ...

