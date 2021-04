Tommaso Paradiso: “Superlega un c***o! Un atto vandalico e di inciviltà” (Di martedì 20 aprile 2021) Il cantautore italiano è un noto tifoso della Lazio. Sui social si è scagliato contro la Superlega condannando il cambiamento che porterebbe negli equilibri del calcio. Leggi su golssip (Di martedì 20 aprile 2021) Il cantautore italiano è un noto tifoso della Lazio. Sui social si è scagliato contro lacondannando il cambiamento che porterebbe negli equilibri del calcio.

Advertising

InterFenway : Tommaso Paradiso impazzito per la SL - 24sere : Se mi guardi così Se mi sfiori così Se avvicini la tua bocca al mio orecchio Non finirà bene, ma ti prego no Non sm… - Lela07338011 : @asialov42616410 @IsolaDeiFamosi @tommaso_zorzi È vero, invece di godere del fatto che sono dei fortunati in un par… - bassi_suresh : @padremarcosj Molto prima di leggere gli Esseni, i vangeli gnostici , il commento di Osho al Vangelo di S. Tommaso,… - GammaStereoRoma : Tommaso Paradiso - Ricordami -