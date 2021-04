Superlega, Uefa dichiara guerra ai club: “Siete soli contro tutti” (Di martedì 20 aprile 2021) “tutti i governi sono con noi, tutti i tifosi, tutti i media”. Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, non cita mai la Superlega nel suo discorso d’apertura al congresso di Montreaux. Ma spara ad alzo zero contro i 12 club che hanno annunciato la nascita del nuovo torneo e fa riferimento a “un tentativo di destabilizzare il nostro sport da parte di un gruppo ristretto di individui”. “Per qualcuno, i tifosi sono diventati consumatori. I fans sono clienti, la competizione è un prodotto. Prima delle partite non guardano le formazioni, ma i follower su twitter. Dopo il fischio finale non guardano la classifica ma le visualizzazioni e il valore delle azioni. L’eliminazione dalla Champions League per qualcuno non è un fallimento sportivo ma un rischio industriale che non ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021) “i governi sono con noi,i tifosi,i media”. Aleksander Ceferin, presidente della, non cita mai lanel suo discorso d’apertura al congresso di Montreaux. Ma spara ad alzo zeroi 12che hanno annunciato la nascita del nuovo torneo e fa riferimento a “un tentativo di destabilizzare il nostro sport da parte di un gruppo ristretto di individui”. “Per qualcuno, i tifosi sono diventati consumatori. I fans sono clienti, la competizione è un prodotto. Prima delle partite non guardano le formazioni, ma i follower su twitter. Dopo il fischio finale non guardano la classifica ma le visualizzazioni e il valore delle azioni. L’eliminazione dalla Champions League per qualcuno non è un fallimento sportivo ma un rischio industriale che non ...

