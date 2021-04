Superlega già fallita? Tutti gli aggiornamenti

Leggi su zon

(Di martedì 20 aprile 2021) Si rincorrono le voci su un possibile smantellamento dellagià in serata: Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Atletico Madrid e Barcellona pronte a lasciare Una serata che rimarrà nella storia del calcio: a sole 48 ore dal clamoroso annuncio di nascita di unaeuropea, sembra che il progetto sia già sull’orlo del fallimento. Secondo indiscrezioni provenienti da Spagna e Inghilterra la maggioranza dei club coinvolti sarebbe sul punto di abbandonare la barca e rientrare nei ranghi Uefa. Voci da prendere con le pinze in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dei club: intanto fonti estere sembrano confermare un meeting d’emergenza già in queste ore tra le società coinvolte. Chelsea, Manchester United, Arsenal e Manchester City starebbero già preparando la documentazione per uscire con effetto immediato ...