Superlega, De Zerbi: “non voglio andare a giocare contro il Milan” (Di martedì 20 aprile 2021) E’ sempre più caos dopo la nascita della Superlega. Continuano ad arrivare reazioni e l’ultima è stata veramente durissima, si tratta dell’allenatore del Sassuolo De Zerbi, chiamato dalla partita contro il Milan, proprio una squadra che sarà impegnata nella nuova competizione. “Non ho piacere a giocare questa partita perché il Milan fa parte delle squadre fondatrici. L’ho detto a Carnevali e ai miei giocatori. Poi se Carnevali mi obbligherà allora andrò, ma ci sono rimasto male”. Superlega, l’Inter rischia lo scudetto: come può cambiare la classifica del campionato di Serie A De Zerbi rincara la dose: “Ieri prima dell’allenamento ho parlato con i ragazzi della situazione. Ho espresso il mio pensiero. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) E’ sempre più caos dopo la nascita della. Continuano ad arrivare reazioni e l’ultima è stata veramente durissima, si tratta dell’allenatore del Sassuolo De, chiamato dalla partitail, proprio una squadra che sarà impegnata nella nuova competizione. “Non ho piacere aquesta partita perché ilfa parte delle squadre fondatrici. L’ho detto a Carnevali e ai miei giocatori. Poi se Carnevali mi obbligherà allora andrò, ma ci sono rimasto male”., l’Inter rischia lo scudetto: come può cambiare la classifica del campionato di Serie A Derincara la dose: “Ieri prima dell’allenamento ho parlato con i ragazzi della situazione. Ho espresso il mio pensiero. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto ...

