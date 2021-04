SuperLega | dai clamorosi dietrofront alle dimissioni di Agnelli | “E ora Zhang dorme”

(Di martedì 20 aprile 2021) La, il progetto che fa tremare e discutere il mondo intero, sta per concludersi per la gioia di molti tifosi e soprattutto dell’UEFA. Ddialla notte… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

...della nascita della? Agnelli, Perez e le strategie di una guerra per soldi 21 anni fa nel basket la rivoluzione Eurolega: è il vero modello Ma da Downing Street ai vertici della FA,...In un serata in cui il mondo del calcio sta col fiato sospeso in attesa di notizieprotagonisti della, la Fiorentina piazza l allungo forse decisivo per la salvezza. La squadra di Iachini, dopo due sconfitte di fila, espugna il Bentegodi grazie ai gol di Vlahovic (16° ...La notizia del possibile ripensamento del Chelsea arriva rapidamente fuori da Stamford Bridge e i tifosi esplodono di gioia ...Secondo i media inglesi e spagnoli aumenta il fronte del no. la Fifa: «Pagheranno le conseguenze». Il presidente Infantino: «O dentro o fuori. Non si può stare a metà. Pensateci bene» ...