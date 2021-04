Superiori in zona gialla-arancione: in classe almeno il 60% degli studenti (Di martedì 20 aprile 2021) Le scuole Superiori potranno adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” affinché sia garantita, in zona rossa, la presenza “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca” mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca”. È quanto prevede la bozza del Decreto che dovrebbe approdare in Cdm domani. Le disposizioni, prosegue il testo, “non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni” fatto salvo casi di “eccezionale e straordinaria gravità” dovuti al Covid. Secondo la bozza “dal primo giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 aprile 2021) Le scuolepotranno adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” affinché sia garantita, inrossa, la presenza “adil 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca” mentre inla didattica in presenza deve essere garantita “adil 60% e fino al 100% della popolazione studentesca”. È quanto prevede la bozza del Decreto che dovrebbe approdare in Cdm domani. Le disposizioni, prosegue il testo, “non possono essere derogate da provvedimenti dei presidenti delle Regioni” fatto salvo casi di “eccezionale e straordinaria gravità” dovuti al Covid. Secondo la bozza “dal primo giugno, nella, le attività dei servizi di ristorazione sono ...

Advertising

HuffPostItalia : Superiori in zona gialla-arancione: in classe almeno il 60% degli studenti - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Superiori in zona gialla-arancione: in classe almeno il 60% degli studenti - marisamoles : RT @HuffPostItalia: Superiori in zona gialla-arancione: in classe almeno il 60% degli studenti - sabry_ra : RT @Tg1Rai: Il rientro a #scuola. Da lunedì tutti in presenza in zona gialla e arancione. Il rischio del sovraffollamento delle aule, possi… - robertalerici : RT @HuffPostItalia: Superiori in zona gialla-arancione: in classe almeno il 60% degli studenti -