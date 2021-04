Sansonetti “sbrocca” contro Grillo | “Mascalzone Il Pd come fa ad allearsi con questi qui?”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 aprile 2021) “Raccontare quella scenal’ha raccontatafa orrore. E’ una cosa sconvolgente”. Si scatena Pieroda Nicola Porro a “Quarta Repubblica”. Dove, naturalmente, tiene banco il video vergognoso e assolutorio del Fondatore del M5S, offensivo e lesivo della figura della vittima. “Era da 40 anni che non sentivo una manifestazione rozza e violenta di maschilismo. Ma avete sentito cosa dice? Che per lui tutto è stato normale, che i ragazzi si volevano divertire e che la ragazza, sostanzialmente, era una tr… consenziente….”. Aggiunge: “dice ancora che quei ragazzi insieme al figlio ‘: cioè, pensa che sia un diritto comportarsi così per un uomo…”.: “Da 40 anni non sentivo parole così rozze e ...