PSP verso la chiusura dello store | 35 giochi andranno persi per sempre

(Di martedì 20 aprile 2021) Circa 35per PSP non saranno più disponibili per l'acquisto in nessuna forma quando Sony porterà avanti i piani per chiudere il suo negozio digitale. Sony ha deciso di chiudere i negozi digitali di PS3 e PS Vita, ma ha confermato anche che avrebbe chiuso quello di PSP come previsto. Tuttavia, dai circa 140 titoli originariamente destinati a diventare irraggiungibili, il danno è stato ridotto a circa 35per PSP destinati a scomparire dopo ladel negozio del 2 luglio. Leggi altro...

...di ogni possibile crimineil settore videoludico. Un vociare che si era già palesato qualche settimana fa, quando Sony annunciò l'imminente chiusura degli store digitali di PlayStation 3,e ...In questi giorni la cancellazione degli store PS3, PS Vita esta facendo scalpore, ed è sotto ... Inoltre, sarebbe un passo decisivol'ipotetica conquista di un pubblico giapponese che ha ...Circa 35 giochi per PSP non saranno più disponibili per l'acquisto in nessuna forma quando Sony porterà avanti i piani per chiudere il suo negozio digitale. Sony ha deciso di chiudere i negozi digital ...Dalla presunta cancellazione di Days Gone 2, fino all'apparente interruzione dei rapporti con Kojima, scopriamo perché Sony non è il lupo cattivo.