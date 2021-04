Prosciutto Toscano Dop, nel 2020 produzione in calo (Di martedì 20 aprile 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – Cala la produzione di Prosciutto Toscano DOP: secondo i dati forniti dall’ente di certificazione IFCQ, nel 2020 le cosce salate sono state 299.000, un dato inferiore del 16% a quello 2019, quando le cosce salate erano state 357.000. Questa differenza è legata principalmente all’emergenza sanitaria da Covid-19: il Prosciutto Toscano DOP, infatti, ha risentito della significativa contrazione del canale ho.re.ca., penalizzato dalle chiusure, e della diminuzione, soprattutto nei primi mesi della pandemia, del banco taglio. Nel 2020, il fatturato al consumo fatto registrare dal comparto del Prosciutto Toscano DOP – sono 20 le aziende associate al Consorzio, con 1.500 addetti diretti e altri 2.500 lavoratori legati ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – Cala ladiDOP: secondo i dati forniti dall’ente di certificazione IFCQ, nelle cosce salate sono state 299.000, un dato inferiore del 16% a quello 2019, quando le cosce salate erano state 357.000. Questa differenza è legata principalmente all’emergenza sanitaria da Covid-19: ilDOP, infatti, ha risentito della significativa contrazione del canale ho.re.ca., penalizzato dalle chiusure, e della diminuzione, soprattutto nei primi mesi della pandemia, del banco taglio. Nel, il fatturato al consumo fatto registrare dal comparto delDOP – sono 20 le aziende associate al Consorzio, con 1.500 addetti diretti e altri 2.500 lavoratori legati ...

Ultime Notizie dalla rete : Prosciutto Toscano Un 2020 complesso per il Prosciutto Toscano Dop: cala produzione e fatturato Un calo della produzione del 16% e un fatturato a quota 46 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 55 milioni del 2019 . Sono i numeri realizzati nel 2020 dal comparto del Prosciutto Toscano Dop che in Toscana conta 20 aziende e circa 4mila addetti tra diretti e indotto e lo scorso anno ha risentito dalla crisi innestata dalla pandemia. Secondo i dati forniti dall'ente ...

Prosciutto Toscano Dop, i dati 2020: salate 299.000 cosce Firenze, 16 aprile 2021 - Cala la produzione di Prosciutto Toscano DOP : secondo i dati forniti dall'ente di certificazione IFCQ , nel 2020 le cosce salate sono state 299.000, un dato inferiore del 16% a quello 2019, quando le cosce salate erano ...

Prosciutto Toscano Dop, nel 2020 produzione in calo Qui News valdicornia Qui News Valdicornia Prosciutto Toscano Dop, nel 2020 produzione in calo L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

La pandemia frena il Prosciutto Toscano Dop: nel 2020 giù giro d’affari, produzione ed export Fabio Viani, presidente del Consorzio del Prosciutto Toscano Dop: “speriamo nella ripartenza dell’Horeca. Dall’export buoni segnali” ? Leggi l'articolo ...

