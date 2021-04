Piano di ripresa | De Petris Leu | “Poco tempo per la parlamentarizzazione del testo | sarà una corsa”

(Di martedì 20 aprile 2021) “Abbiamo indicato la strada delle risoluzioni parlamentari per il Pnrr (nazionale die resilienza, ndr). Sul decreto sostegni riteniamo fondamentale intervenire in modo sostanzioso sui costi fissi per imprese e partite Iva. Ovviamente abbiamo richiamato con forza la possibilità di un contatto più stretto tra Parlamento e governo.ilper launa“. Così Loredana De, senatrice di Leu, durante un punto stampa al termine dell’incontro con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piano ripresa

Corriere della Sera

Roma, 20 apr 11:28 - Con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "abbiamo affrontato sia le questioni legate alnazionale die resilienza che...La Regione Marche ha trasmesso all'Assemblea legislativa i criteri per definire ildi promozione e valorizzazione 2021 del comparto brassicolo: un movimento ormai consolidato ...economica ...(ANSA) - ROMA, 20 APR - "È plausibile che nella seconda parte dell'anno si possa avviare una ripresa significativa, trainata dagli investimenti e, più gradualmente, dai consumi; le prospettive sono pe ...(Teleborsa) – In vista della definizione del Piano per le riaperture arriva l’appello delle associazioni rappresentative del commercio per consentire l’operatività dei centri ...