Perché Mediaset ora più debole Caso Vivendi | la sentenza integrale

(Di martedì 20 aprile 2021) Tonfo dia Piazza Affari nella seduta successiva alla doccia fredda delladi primo grado civile nella causa ex miliardaria, vista l'esiguità dei risarcimenti (1,7 milioni) per il momento accordata al Biscione, con. In tarda mattinata il titolo lascia sul terreno oltre il 4% a 2,358 euro, nonostante il broadcaster italiano abbia annunciato Segui su affaritaliani.it

Advertising

MediasetPlay : Mettetevi comodi… perché è tempo di divertirci con @GiuliaSalemi93, le sue interviste ed imperdibili chicche sul ma… - redazioneiene : “Vogliamo che i nostri cittadini si sentano sicuri”. La premier Ana Brnabic spiega a @gaetanopecoraro perché in Se… - rebbirusso : RT @nn6corvonero: ma quindi trash italiano è sparito perché è stato denunciato dalla mediaset? - brobrilluccico : RT @nn6corvonero: ma quindi trash italiano è sparito perché è stato denunciato dalla mediaset? - ddonttouchmee : RT @nn6corvonero: ma quindi trash italiano è sparito perché è stato denunciato dalla mediaset? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Mediaset

TorreSette

La solitudine può essere vista in molti modi, per me serve a specchiarsi con la profondità del nostro animo e dare vita a un'evoluzione, chiedendosi dove si vuole andare e'. Per Giordana le ...20 apr 12:02 Covid, Lamorgese: faremo controlli, non buttare via sacrifici 'Noi faremo i controlli e saremo particolarmente rigidinon possiamo rischiare di buttare a mare quello che abbiamo ...