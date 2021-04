Nuovo decreto Draghi, bozza in Pdf: zone gialle. Spostamenti tra regioni: il pass (Di martedì 20 aprile 2021) Nella bozza del decreto legge Covid, atteso in Cdm domani, dovrebbero tornare le zone gialle , e arriva la novità della "certificazione verde" per gli Spostamenti tra le regioni rosse e arancioni . ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Nelladellegge Covid, atteso in Cdm domani, dovrebbero tornare le, e arriva la novità della "certificazione verde" per glitra lerosse e arancioni . ...

Advertising

repubblica : Riaperture, nuovo decreto entro giovedì. Oggi Draghi incontra le Regioni sulla scuola - Corriere : ?? Oggi il parere del Cts, approvazione entro venerdì: ecco cosa prevede il nuovo decreto - Corriere : ?? Pass per spostarsi tra le regioni arancioni e rosse, orario del coprifuoco, ripresa dello sport: è su questi temi… - repubblica : Nuovo decreto di Draghi sulle riaperture: dal 26 aprile tornano le regioni gialle, pass per spostarsi, Dad fino al… - angheran70 : Carta verde solo per le regioni rosse (o arancioni) e tanti saluti ai mattonati ?? Bozza decreto Draghi: confermate… -