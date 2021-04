Non è l’Arena, Massimo Giletti dopo il malore in diretta, scrive un post sui social … (Di martedì 20 aprile 2021) o scorso 18 aprile, ovvero la scorsa domenica, è andata in onda la nuova puntata di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti. Ad un certo punto il conduttore sembra abbia accusato un malore proprio durante la diretta ed è apparso piuttosto sudato ed affaticato e non ha nascosto ai suoi telespettatori di non sentirsi affatto bene. Ad un certo punto infatti, il conduttore avrebbe ammesso di stare parecchio male e rivolgendosi ai suoi ospiti in studio sembra aver detto che sperava di arrivare quantomeno alle 22. Ma cosa è accaduto e di che malore si è trattato? Non è l’Arena, Massimo Giletti il malore in diretta tv Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Massimo ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) o scorso 18 aprile, ovvero la scorsa domenica, è andata in onda la nuova puntata di Non è, il programma condotto da. Ad un certo punto il conduttore sembra abbia accusato unproprio durante laed è apparso piuttosto sudato ed affaticato e non ha nascosto ai suoi telespettatori di non sentirsi affatto bene. Ad un certo punto infatti, il conduttore avrebbe ammesso di stare parecchio male e rivolgendosi ai suoi ospiti in studio sembra aver detto che sperava di arrivare quantomeno alle 22. Ma cosa è accaduto e di chesi è trattato? Non èilintv Come abbiamo già avuto modo di anticipare,...

