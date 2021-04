NBA 2021 | Jokic stende Memphis con 47 punti | Golden State supera Philadelphia con 49 di Curry

(Di martedì 20 aprile 2021) Sononove le partite che si sono tenute questa notte in NBA. Apre le danze la vittoria per 105-109 dei Detroit Pistons contro i Cleveland Cavaliers. Il migliore in campo è stato il rookie Saddiq Bey, autore di 20, il quale ha realizzato ben sei triple. Esultano i Chicago Bulls, che fanno un ulteriore passo verso il play-in battendo, 102-96, i Boston Celtics. Fondamentale un Nikola Vucevic da 29e 9 rimbalzi. Continuano a vincere iWarriors, i quale mettono KO i76ers con il risultato di 107-96. MVP della serata uno Stephche ha realizzato 10 triple e ha messo a referto 49. Trionfano anche i San Antonio Spurs che stendono, 109-94, gli Indiana Pacers. Derrick White, autore di 25 ...

Battuti sabato sera dopo un overtime allo Staples Center, gli Utah Jazz si sono presi la rivincita contro i Lakers nello stesso impianto. Con l'aiuto dei rientranti Rudy ...Nove gare ricche di emozioni nel solito recap della nottata NBA, nel corso della quale i Jazz battono a domicilio i Lakers ancora orfani di LeBron e Davis mentre in quel di Boston i Bulls battono un c ...