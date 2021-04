Napoli in Superlega? Un delegato JP Morgan in contatto con la società (Di martedì 20 aprile 2021) In questi giorni è stata ufficializzata la Superlega, il torneo annunciato da 12 delle squadre più prestigiose d’Europa, in accordo per costituire una nuova competizione calcistica da disputare durante la settimana. I top club fondatori, tra l’altro sommersi da debiti finanziari, sono: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham e Chelsea in Inghilterra, Inter, Juve e Milan in Italia, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid in Spagna. Stando ad una clamorosa notizia riportata dall’edizione online del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, le squadre italiane potrebbero arrivare a quattro con l’inserimento a sorpresa del Napoli. Infatti, durante la notte scorsa, un delegato di JP Morgan avrebbe contattato la società del presidente Aurelio De Laurentiis invitandolo a partecipare al ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 aprile 2021) In questi giorni è stata ufficializzata la, il torneo annunciato da 12 delle squadre più prestigiose d’Europa, in accordo per costituire una nuova competizione calcistica da disputare durante la settimana. I top club fondatori, tra l’altro sommersi da debiti finanziari, sono: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham e Chelsea in Inghilterra, Inter, Juve e Milan in Italia, Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid in Spagna. Stando ad una clamorosa notizia riportata dall’edizione online del quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, le squadre italiane potrebbero arrivare a quattro con l’inserimento a sorpresa del. Infatti, durante la notte scorsa, undi JPavrebbe contattato ladel presidente Aurelio De Laurentiis invitandolo a partecipare al ...

