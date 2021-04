Musica in lutto, il leader del gruppo è morto in un incidente aereo: “Riposa in pace” (Di martedì 20 aprile 2021) È morto domenica 18 aprile ma la notizia è stata resa nota solo in queste ore. “Un uomo di 53 anni è morto domenica mattina dopo essersi schiantato con un ultraleggero a Vilafranca”, si legge sul quotidiano online Diario de Mallorca. “L’incidente mortale è avvenuto davanti al ristorante El Cruce. La Guardia Civile sta indagando sulle cause dell’incidente. La sua morte è stata confermata su Facebook questa settimana da alcuni ex membri della sua band. “Sono scioccato e rattristato di aver appena ricevuto la triste notizia. In nostro primo album era una parte molto importante del nostro passato Musicale e personale. Sebbene la situazione non fosse sempre perfetta, lui ha sempre creduto in me ed era così orgoglioso di avermi avuto lì per far parte della creazione di quel primo album e del primissimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Èdomenica 18 aprile ma la notizia è stata resa nota solo in queste ore. “Un uomo di 53 anni èdomenica mattina dopo essersi schiantato con un ultraleggero a Vilafranca”, si legge sul quotidiano online Diario de Mallorca. “L’mortale è avvenuto davanti al ristorante El Cruce. La Guardia Civile sta indagando sulle cause dell’. La sua morte è stata confermata su Facebook questa settimana da alcuni ex membri della sua band. “Sono scioccato e rattristato di aver appena ricevuto la triste notizia. In nostro primo album era una parte molto importante del nostro passatole e personale. Sebbene la situazione non fosse sempre perfetta, lui ha sempre creduto in me ed era così orgoglioso di avermi avuto lì per far parte della creazione di quel primo album e del primissimi ...

